إصابات كورونا فى أستراليا تسجل أعلى مستوى منذ 8 أيام

أعلنت أستراليا اليوم الخميس، تسجيل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أكثر من أسبوع، مما حد من التفاؤل بقرب رفع إجراءات العزل العام الصارمة بثاني أكبر مدن البلاد.

وقالت السلطات إنها رصدت 127 إصابة بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 109 حالات أمس الأربعاء فيما يمثل أعلى قفزة يومية منذ 28 أغسطس.

رصدت السلطات معظم الحالات في ولاية فيكتوريا التي سجلت 113 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رغم أن عاصمتها ملبورن تقترب من نهاية فترة عزل عام مدتها ستة أسابيع.

ونتيجة لذلك، قالت سلطات الولاية إن ثاني أكبر المدن الأسترالية، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، قد تضطر لمواصلة فرض القيود بعد الموعد المحدد لرفعها وهو 13 سبتمبر.

وقال رئيس وزراء الولاية دانيال آندروز للصحفيين في ملبورن "لا يمكنني استبعاد اضطرارنا لمواصلة (فرض بعض) القواعد. ببساطة لا يمكنني ذلك".

وفرضت فيكتوريا في أغسطس حظر تجول ليليا على انتقالات السكان وأمرت بوقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد المحلي لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ورصدت ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكانا، 12 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجلت ولاية كوينزلاند حالتين.

وسجلت أستراليا حتى الآن أكثر من 26 ألف إصابة بالفيروس في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 678 بعد وفاة 15 مريضا في فيكتوريا.

ومع أن القيود الصارمة ساعدت في منع انتشار الفيروس خارج فيكتوريا، فقد عصفت بالاقتصاد حيث أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء دخول أستراليا أول ركود تشهده في ثلاثة عقود.