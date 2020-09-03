غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3 آلاف و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ معدل الحالات الإيجابية 9.4% عقب إجراء 32 ألفًا و 700 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 834 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 418 مصابًا في حالة خطيرة، في حين وضع 118 شخصًا منهم على أجهزة تنفس صناعي.