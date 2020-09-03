وأشارت إلى أن 969 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 122 ألفًا و539 إصابة.. لافتة إلى أنه منذ فبراير الماضي، أصيب شخص من بين كل 75 شخصًا بالفيروس.