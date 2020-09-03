إسرائيل الأولى عالميا فى الإصابة بفيروس كورونا من حيث عدد السكان

كتب- هاشم الفخراني

احتلت إسرائيل المكان الأول في العالم، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان، حيث سُجلت خلال الأسبوع الأخير نحو 200 إصابة يومياُ لكل مليون نسمة. وتحتل البرازيل المكان الثاني، تليها إسبانيا والولايات المتحدة.



البيانات الرسمية

وذكرت صحيفة "هأارتس" فإن بيانات رسمية نشرتها، جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، حول تفشي فيروس كورونا في العالم، تشير إلى أن إسرائيل أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا مقارنة بعدد سكانها.

وأضاف التقرير أن متوسط عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل يبلغ 199.3 لكل مليون شخص في كل يوم من أيام الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل أمس الأربعاء قفزة في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا والتي تخطت لأول مرة حاجز الـ 3000، حيث اعلنت وزارة الصحة ان 3,074 اصابة سجلت مساء امس وهي تشكل 9.4% من مجمل الفحوصات التي اجريت امس والتي بلغ عددها 34,131.