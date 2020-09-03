إزالة 729 حالة تعد بمساحة 26 فدانا أرض زراعية بالشرقية خلال عام

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس على محمد لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع رئاسة مدينة القرين وقوات الأمن بالشرقية شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ واقعة على مساحة 707 أمتار أراض زراعية بما يعادل (4 قراريط وسهماً واحداً ).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الفترة من 15 مارس 2020 حتى الأول من سبتمبر الجارى شهدت تنفيذ حملات واسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 729 حالة تعدٍ على 109 آلاف و830 مترا أراضى زراعية بما يعادل (26 فدانا و3 قراريط و15 سهما)، مشيراً إلى استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة جادة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدى عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولى اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات فى المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.