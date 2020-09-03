إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإدفو فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان بمشاركة الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن الموجه الـ 16 .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الحملة المكبرة التى يجرى تنفيذها فى هذا الاتجاه والتى نجحت فى إزالة 40 حالة تعدى منها 30 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 21.26 قيراط 5617 م و9 حالات تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 17530م وإزالة فورية لبناء سور منزل بدون ترخيص بمساحة 200م وتنفيذ 6 قرارات أحكام قضائية بمدينة السباعية والوحدة المحلية بقرى القنان والكلح غرب ومدينة البصيلية ومدينة ادفو.

وأكد العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو فى تصريحات صحفية أن هذه الحملة شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بقيادة صلاح برباوى نائب المركز والمدينة ونواب شئون القرى عاطف الدكسى وعلاء الدين حسين ورمضان العقيد مسؤول الإعلام بالوحدة المحلية وسيد مدنى رئيس مدينة السباعية وكمال حلمى رئيس مدينة البصيلية ورؤساء قرى القنان والكلح غرب ومسؤولى الإدارة الزراعية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد عنانى قائد فرقة شمال، مع إتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية وذلك بهدف الحفاظ على حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.

من ناحية أخرى كانت قد واصلت محافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن الموجه الـ 16 لتفيذ قرارات الإزالة، وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال الحملات المكبرة التى يجرى تنفيذها فى هذا الاتجاه والتى نجحت فى تنفيذ 10 قرارات لإزالة تعديات على أراضى زراعية والواقعة بزمام السباعية بحرى التابع لمركز إدفو على مساحة ألفين م2، بجانب تنفيذ 10 قرارات أخرى بنطاق قرية القنان بإدفو بمساحة 15 ألف و955 م2 .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم كذلك تنفيذ إزالات فورية لتعديات بمدينة نصر النوبة بإجمالى 6 حالات على مساحة ألف م2، كما تم تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات بناحية عزبة على سليمان بالوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو وذلك على مساحة ألفين م2، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى أخرى بنفس القرية على مساحة 1662 م2، وأوضح أشرف عطية بأن هذه الحملات شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان، مع اتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية وذلك بهدف الحفاظ على حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.