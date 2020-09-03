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إزالة 320 مقبرة خالية من الموتى على أراضى أملاك الدولة بأبو زعبل فى الخانكة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:26 م
إزالة 320 مقبرة خالية من الموتى على أراضى أملاك الدولة بأبو زعبل فى الخانكة خلال حملة إزالة المقابر المخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأبو زعبل، بقيادة العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وبحضور اللواء شريف الهامي مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عبد السلام مأمور مركز الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وصباح عبد الحميد رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل وسائقي المعدات المجلس والوحدة.

وتم شن حملة إزالة لحالات تعدي علي الأرضي أملاك الدولة بأبو زعبل بأرض جمعية النصر، وتمت إزالة الحالات إزالة كلية لـ320 مقبرة ليس بهم موتي بمساحة 8000 متر، بأرض جمعية النصر بأبو زعبل تعدي علي الأراضي أملاك الدولة، وهي إزالة لقرارات صادرة لها إزالة سابقة، وإزالة فورية لبعض المقابر التي تمت بنائها حديثا وقد تم التنفيذ تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وأوضح نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه يتم التنسيق بين الوحدة المحلية والشرطة في تنفيذ الإزالات وتم إزالة المقابر التي لا يوجد بها موتي أو رفاة، وكذا الحالات التي مازالت في مهدها، وأنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بالبناء، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا علي الأراضي أملاك الدولة فهي ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة.

 


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مقابر بدون موتى

التعديات على املاك الدولة

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