إزالة التعديات على 151 فدانا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - فريق المحافظات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة برئاسة المحاسب كرم الشحات رئيس المركز والمدينة وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية وتأتى الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية .

وتمكنت الحملة التى شارك فيها العميد منصور دهشان ، مأمور مركز شرطة القنطرة غرب والمحاسب أحمد الاسناوى ن نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب من إزالة 2 حالة تعد على الاراضي الزراعية بمساحة إجمالية 151 فدانا، عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب الأبيض بطاق قرية الرياح، وإزالة 32 منزلا من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الرياح .

وقال المحاسب كرم الشحات ، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جاد ةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.

وأضاف الشحات ، أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.