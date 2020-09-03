اليوم السابع
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إحالة الأب مغتصب ابنته بالمنوفية لمحكمة الجنايات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:45 ص
إحالة الأب مغتصب ابنته بالمنوفية لمحكمة الجنايات محكمة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد عز وكيل نيابة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية ، إحالة أب تجرد من مشاعر الإنسانية واغتصب ابنته إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، عقب تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وتمكنت مديرية أمن المنوفية ، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، واعترف بارتكاب الواقعة فى التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنة للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسى، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمه بمدينة سرس الليان .

وباشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ،وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تحقيقاتها فى واقعة اغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر فى مدينة سرس الليان بالمحافظة.

 

 


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