اليوم السابع
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إجراءات حازمة فى الأردن لضبط المشاركين بالاعتداء على رجال الأمن فى الكرك

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:00 ص
إجراءات حازمة فى الأردن لضبط المشاركين بالاعتداء على رجال الأمن فى الكرك الشرطة الأردنية - أرشيفية
وكالات

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اعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية،  عن إجراءات فورية وحازمة لضبط كافة الأشخاص الخارجين على القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام في محافظة الكرك امس.

وزفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اوضح المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء، ان الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يرشقون احدى المحطات الأمنية بالحجارة، حدث في محافظة الكرك مساء امس.

واضاف، انه وأثناء قيام قوة امنية بمراقبة تطبيق منع حظر التجول وعمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية التي تخالف أمر الدفاع بعدم إغلاق المحال بالساعة العاشرة مساء، قام مجموعة من الأشخاص بمقاومة القوة ورشقها بالحجارة وذلك لرفضهم اغلاق المحلات.

وأكد الناطق الاعلامي انه تم التعامل معهم كما جرى تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء، وبوشر بتكثيف البحث عنهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار كافة الأشخاص الخارجين على القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام.


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