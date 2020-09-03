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أمطار غزيرة تضرب محافظة الطائف بالسعودية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:06 ص
أمطار غزيرة تضرب محافظة الطائف بالسعودية أمطار - أرشيفية
وكالات

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هطلت أمطار غزيرة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا ووادي ذي غزال ، ووادي خماس وجبل دكا ، وعقبة المحمدية ، وطريق الملك فهد الدائري بحي الوسام والنقاع وقبالة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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الطائف

السعودية

أخبار السعودية

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