ألمانيا تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 1311 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 246166 .
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات ثماني حالات ليصل الإجمالي إلى 9321.
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 1311 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 246166 .
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات ثماني حالات ليصل الإجمالي إلى 9321.
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