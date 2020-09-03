اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:00 ص
ألمانيا تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 1311 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 246166 .

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات ثماني حالات ليصل الإجمالي إلى 9321.

 


كورونا

فيروس كورونا

ألمانيا

برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة