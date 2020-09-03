ألمانيا تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا 1311 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 246166 .