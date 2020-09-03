اليوم السابع
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أكاذيب مرتزقة إبليس.. جماعة الإخوان تتاجر بالدين وتشوه إنجازات الدولة المصرية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:57 م
أكاذيب مرتزقة إبليس.. جماعة الإخوان تتاجر بالدين وتشوه إنجازات الدولة المصرية أكاذيب مرتزقة إبليس
إبراهيم سعيد

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ورصد الفيديو الذي جاء ضمن حملة "أكاذيب مرتزقة إبليس"،  تحت شعار " حصن نفسك" بعض تصريحات أحد عناصر الإعلام التركي الناطق باللهجة المصرية، وهو يقرأ مجموعة من الأخبار التي فبركتها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تضليل الرأي العام.

ورصد الفيديو الذي جاء ضمن حملة "أكاذيب مرتزقة إبليس"، افتراءات الإرهابيين لتبرير جرائمهم بنصوص خاطئة ينسبونها للشرع.

وقال محمود التميمي الكاتب الصحفي، ان جماعة الاخوان المتاخرة بالدين عمرهم ما كانو نعمة وليس امل نهوض في تاريخنا سواء مصر ولا سوريا

ان مصر في نهاية العشرينيات كانت تعيش نهضة فكرية وثقافية وفنية  بشهادة الجميع من الدول وحينما ظهر الفكر الإسلامي المتطرف التي يمثلونها جماعة الشر بالسيطرة على الحكم والدولة قد اتجهوا الى إساءة للإسلام والاسلامين للتشكيك الراي العام

وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها وإعلامها الكاذب تشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، ولا تتوقف أكاذيب مرتزقة إبليس كل يوم بترويج معلومات مغلوطة وشائعات.

وأشار في بدايات العصر الأول من تأسيس الجماعة بعهد حسن البناء مؤسس جماعة الاخوان الإرهابية بداء يقوم بتفكير حكمهم الإسلامي على الدولة وأذا قومت بانتقاضهم فسوف تقوم بانتقاض الإسلام واذا خصمتهم بخصمت الإسلام ومن هنا بداء العنف عن الدفاع على مصالحهم وهدفهم للوصول الحكم عن طريق تطبيق الجهاد والقتال لصراعهم على السلطة تقربا الى الله ومن هنا بداء يظهر الاقتتال المدعوم من الخارج في سوريا كما حلوه المتأخرين بالمشروع الإسلامي بالتظاهر السلمى وليس بالسلاح.

رصد الفيديو الذي جاء ضمن حملة "أكاذيب مرتزقة إبليس"، تحت شعار "حصن نفسك" بعض تصريحات أحد عناصر الإعلام التركي الناطق باللهجة المصرية، وهو يقرأ مجموعة من الأخبار التي فبركتها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تضليل الرأي العام.

ورصد الفيديو الذي جاء ضمن حملة "أكاذيب مرتزقة إبليس"، افتراءات الإرهابيين لتبرير جرائمهم بنصوص خاطئة ينسبونها للشرع.


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