أقنعة الوجه المزودة بصمامات لا تمنع انتشار الفيروس التاجى فى الهواء

كتبت نهير عبد النبى

توصلت محاكاة جديدة إلى أن دروع الوجه والأقنعة المزودة بصمامات لا تمنع انتشار فيروس كورونا في الهواء وأن يستنشقه الآخرون، وجد الباحثون أن أغطية الوجه مع صمامات الزفير تسمح للجسيمات غير المفلترة بالهروب وكذلك من الفجوة الموجودة في جسر الأنف.

وحسب جريدة الديلى ميل تمنع الأقنعة الانتشار الأمامي الأولي للقطرات ، فإن الفجوة الموجودة في الجزء السفلي الفعلي تسمح للهباء الجوي المعدي بالانتشار خلف الشخص.

يقول الفريق ، من كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا أتلانتيك ، إن النتائج تثبت أنه لم يتم إنشاء جميع أغطية الوجه بشكل متساوٍ ويمكن أن تساعد الأمريكيين في اختيار ما يرتدونه وما لا يرتدونه عند الخروج في الأماكن العامة.

منعت دروع الوجه الحركة الأمامية الأولية للقطرات ، لكنها سمحت لها بالانتشار خلف الشخص (يسارًا ويمينًا) وفي الوقت نفسه ، تسمح الأقنعة المزودة بصمامات للجسيمات غير المرشحة بالهروب عبر الصمام وعبر الفجوة الموجودة في جسر الأنف.

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Physics of Fluids ، أجرى الفريق تجارب معملية لاختبار فعالية واقيات الوجه والأقنعة المزودة بصمامات في وقف انتشار قطرات بحجم الهباء الجوي.

"من هذه الدراسة الأخيرة ، تمكنا من ملاحظة أن دروع الوجه قادرة على منع الحركة الأمامية الأولية لنفاث الزفير ، ومع ذلك ، فإن القطرات المتطايرة التي يتم طردها مع الطائرة قادرة على التحرك حول الحاجب بسهولة نسبية ،" قال المشارك- المؤلف الدكتور مانهار داناك ، أستاذ في قسم هندسة المحيطات والميكانيكية في FAU.