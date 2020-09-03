أطباء مستشفى الأقصر العام يجرون ولادة طبيعية لـ4 توائم بنجاح كبير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى الأقصر العام إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة أنجبت 4 توائم فى عملية ولادة ناجحة، وتم وضع الأطفال داخل حضانة المستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية، وتم إجراء عملية الولادة طبيعية تماماً بمعرفة كل من أخصائى نساء.

ومن جانبه وجه مدير مستشفى الأقصر العام، خالص الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمه الكبير للمستشفى، وكل من الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على دعمهم للمستشفى وتوفير كل المستلزمات لصالح المرضى أولاً بأول.

وكانت قد شهد مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، يوم الجمعة الماضية، عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت 5 توائم بنجاح، وتم وضع الأطفال الخمسة داخل الحضانة لضعف حالتهم الصحية، حيث يقول مدير مستشفى الأقصر العام، إن الأم وصلت إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة، وعلى الفور تم نقلها لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها، مشيرًا إلى أنها الآن بصحة جيدة، وتم نقل التوائم الخمسة للحضّانة نظرًا لنقص نموهم حيث إن حمل والدتهم لهم لم يمض عليه أكثر من 24 أسبوعًا.

أطباء مستشفى الأقصر العام يجرون ولادة طبيعية لـ4 توائم بنجاح كبير



أطباء مستشفى الأقصر العام يجرون ولادة طبيعية لـ4 توائم بنجاح كبير