أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع قبيل بيانات قطاع الخدمات

ارتفعت الأسهم الاوروبية اليوم الخميس، في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي وآمال إزاء اتخاذ مزيد من تدابير التحفيز، مع تركز الأنظار على بيانات لقطاع الخدمات المحلي من المرجح أن تظهر استمرار النمو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليقتفي أثر جلسة قوية في آسيا بعد أن أظهر مسح نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.

وهوى سهم سيمنس هيلثنيرز خمسة بالمئة بعد أن أصدرت الشركة أسهما جديدة بقيمة 2.73 مليار يورو (3.22 مليار دولار) للمساعدة في تمويل استحواذها المزمع على فاريان الأمريكية.

وارتفعت أسهم سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية ونظيرتها البريطانية جي.إس.كيه إذ بدأتا تجربة سريرية على لقاح بروتيني لمرض كوفيد-19.