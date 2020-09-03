تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 3-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه المصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)1 يورو = 4.43 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.23 يورو.
جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.97 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.86 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.73 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 28.39 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.20 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.
جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.
دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 34.09 دينار جزائري.
دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.
واصل الدولار انتعاشه اليوم الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.
ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة، لكنه كسب بشكل واسع في آسيا وإذا واصل ذلك ستكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار لثلاث جلسات على التوالي منذ مايو.
وخالف اليوان الاتجاه العام وارتفع إلى 6.8250 للدولار في السوق الداخلية في أعقاب مسح أظهر استمرار التعافي بقطاع الخدمات الصيني، الذي سجل نموا للشهر الرابع على التوالي.
وانخفض الين بشكل طفيف إلى 106.33 للدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7307 دولار أمريكي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6759 دولار.
ومن المنتظر اليوم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لبريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة كما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها.
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