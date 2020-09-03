اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات للمرة الثانية اليوم.. وعيار 21 بـ848 جنيها للجرام

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:09 م
أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات للمرة الثانية اليوم.. وعيار 21 بـ848 جنيها للجرام ذهب
كتب ــ إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الخميس  تراجعت للمرة الثانية بقيمة 7جنيهات ، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً  إلي 1937 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 726.85 جنيه
 
عيار 21 : 848 جنيها
 
عيار 24 : 969.10 جنيه
 
الجنيه الذهب : 6784 جنيها
 
السعر العالمي : 1937 دولارا
 
 
كان سعر الذهب سجل أمس الأربعاء هبوط بقيمة 9 جنيهات طوال اليوم في سوق الصاغة بمصر، كما هبطت الأسعار صباحا بقيمة 3 جنيهات ثم 7 جنيهات ليصبح إجمالي هبوط سعر الذهب اليوم 10 جنيهات.
 
تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، كشف تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.
 
وكشف التقرير أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.
 
وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019

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