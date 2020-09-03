أخبار مصر.. مد فترة تسجيل التقدم لاختبارات الجامعات الأهلية لـ 7 سبتمبر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات الجامعات الأهلية لـ 7 سبتمبر، واستمرار جهود الدولة في القضاء على مخالفات البناء، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

مدبولى: الدولة تمتلك آليات مواجهة ظاهرة البناء المخالف لتحقيق المصلحة العليا

شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، على أن هناك إصرارا من الحكومة خلال هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، مع الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط المهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبانٍ مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

ليه العاصمة الإدارية مسألة حياة أو موت؟ تغطية خاصة من "تليفزيون اليوم السابع"

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة اليوم من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، والتي أجاب فيها على تساؤلات عديدة يروج لها البعض خلال الفترة الأخيرة عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

نائب رئيس هيئة السكة الحديد يعلن إتاحة المعهد الفنى لطلاب الثانوية والدبلومات.. فيديو

قال الدكتور محمد حسين عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إن المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية، متاح لكلا من طلبة الدبلومات وطلبة الثانوية العامة، منوهًا أنه طالبًا تخصص فني ميكانيكا والكهرباء، متابعًا أن التخصصات تؤهل لوظائف كثيرة، ومنها سائق قطار، فنى مزلقان، فنى حركة وفنى إشارات.

اليوم.. إعلان نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية و1983 مادة استحقت الزيادة

كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، عن اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، والتي ستعلن اليوم على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطعون حتى تاريخه 35 ألف و909 طعن، كما بلغت عدد الطعون التي وصلت الإدارات 29 ألف و830 ، ما تم تصحيحه 12ألف و 229 .

وزير التعليم يعلن وجود مافيا لتسريب امتحان السات وبيعه للطلاب بأرقام كبيرة

قال الدكتور طارقشوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك أنواع مختلفة من المدارسالدولية فى مصر بعضها يدرس الدبلومة الأمريكية وأيضا الشهادة البريطانية والمدارسالفرنسية، ، واختلفت طرق التعامل مع العامل الدراسى أثناء أزمة كورونا، والوزارة فخورة بإتمام العام الدراسى لكل الطلاب فى المدارس فى جميع الأعمار وآخرهاالثانوية العامة والدبلومات الفنية.

"موديز" تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.. مصر تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجى.. ورئيس الوزراء يؤكد فعالية التدابير الحكومية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.

طقس اليوم.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وسيسود طقس مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحري، وستشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وستصل نسبة الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى 75%.

تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 175 ألف طالب بالمرحلة الثانية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020 / 2021.



وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى مباراة الليلة

تترقب الجماهير العاشقة للدورى المصرى مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، والمنافسة على انتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقان فى النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما، ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو واشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

"الإخوان" تكشف فضائح عزمى بشارة.. قيادى بتحالف الإرهابية يعترف بخيانة مستشار تميم بن حمد.. ويؤكد دعمه أى فكر يشكك فى الإسلام.. واتهامات الفساد بالتليفزيون العربى تلاحق عضو الكنيست الإسرائيلى السابق

فضائح عديدة وجديدة أيضا تواجه عزمى بشارة، مستشار أمير قطر تميم بن حمد، والمسئول عن شبكة قنوات التليفزيون العربى، هذه الفضائح لم تقتصر على ما كشفه المعارضين القطريين حول اللجان الإلكترونية التى يقودها عزمى بشارة الذى كان يشغل منصب عضوا بالكنيست الإسرائيلى، بل الفضائح هذه المرة جاءت من قبل قيادات بتحالف دعم الإخوان المدعوم من قطر، إذ اعترفوا بخيانة عزمى بشارة للمنطقة العربية ودعمه لمشروع فوضوى وتخريبى ضد المنطقة، ليس هذا فحسب بل وصفه بمحارب الدين الإسلامى.

كواليس اجتماع خورخى ميسي ورئيس برشلونة لحسم مستقبل البرغوث

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الاجتماع الذي جمع بين خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا مساء أمس الأربعاء، لحسم مستقبل البرغوث فى "كامب نو". وكان خورخى ميسي والد نجم برشلونة قد حضر أمس، الأربعاء، بطائرة خاصة من أجل الاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا لحسم مستقبل نجله فى "كامب نو".

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

مياه السيول تغرق الريف الغربى فى ولاية كسلا بالسودان.. صور

تفقدت لجنة طوارئ الخريف في محلية "ريفى خشم القربة" بولاية كسلا فى السودان، برئاسة محمد إسحاق موسى، ورفقة الأجهزة العسكرية والشرطية ومتطوعى الهلال الأحمر فرع القربة، القرى التى اجتاحتها السيول بالريف الغربى للمحلية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

سيدة ترغب في إخراج قطة من العمارة ..وجار يضرب جرس جاره ويجرى .. عريس يشكو تصوير زفافه بالأبيض والأسود بدلا من الألوان.. اليوم السابع برصد أغرب وأطرف شكاوى تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء

لا يقتصر دور منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء على استقبال الاستغاثات والحالات الحرجة فقط بل هناك حالات حالات تتسم بالغرابة والمشكلات الفردية التي تتعامل معها .

ويرصد " اليوم السابع" في هذا التحقيق أبرز الحالات الطريفة والغريبة التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية ومنها شكوى من مواطن (أ. ا. ع) من الشرقية يشكو فيها والده الذي يقوم ببيع التموين الذي يحصل عليه ببطاقة التموين، وأن والده لا يستحق التموين هو ووالدته وأن هناك آخرون مستحقون للتموين، حيث اوضح فيها ان والده يتقاضى معاش بمبلغ كبير وأخته لها وظيفة ثابته وهم ليسوا بحاجة للتموين، ويطالب بإيقاف التموين عنهم.