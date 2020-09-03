أخبار البورصة اليوم الخميس 3-9-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، للجلسة الخامسة على التوالي، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

البورصة تربح 559 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، للجلسة الخامسة على التوالي، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.5 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.44%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 63.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 951 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 2000 سهم، 936 ألف سهم، 115.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 1000 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 260 سهم، 1858 سهم، 16600 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 253.3 ألف سهم، 104.3 ألف سهم، على التوالي.

قائمة د

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، إدراج أسهم الشركات التالية للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الأحد الموافق 6 سبتمبر، وذلك وفقا للبيان التالي:

1- شركة رواد مصر للاستثمار السياحي

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

2-شركة الحفر الوطنية

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقاً للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

3-شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

4-شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

5-الدولية للتأجير التمويلي - انكوليس

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

6- شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

سبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

7- شركة الحديثة للمواد العازلة

سبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

المصرية للمنتجعات

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، قد استقال من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخه، وسوف يقوم بتسيير الأعمال لحين أن يقوم مجلس الإدارة باختيار عضو منتدب ورئيس مجلس إدارة جديدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة.