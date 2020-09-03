اليوم السابع
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آخر موعد لمعرض التضامن "ديارنا للأسر المنتجة" بالإسكندرية السبت المقبل

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:00 م
آخر موعد لمعرض التضامن "ديارنا للأسر المنتجة" بالإسكندرية السبت المقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

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يواصل معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا للأسر المنتجة" بمحافظة الإسكندرية، استقبال المواطنين ويستمر المعرض إلى السبت المقبل وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أكدت أن المعرض يشارك فيه 6 محافظات هى: القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضاً وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والإكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة الى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.
 
ويتم إلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.


التضامن

معرض ديارنا للأسر المنتجة بالإسكندرية

وزيرة التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

معرض ديارنا

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