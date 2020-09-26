وزير الخارجية الأردنى يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية

أ.ِش.أ

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، أهمية العمل متعدد الأطراف لحل القضية الفلسطينية وتحديات حرمان الشعب الفلسطينى من حقه فى الحرية والدولة المستقلة على ترابه الوطنى وغياب السلام والصراعات واللاجئين.

وأوضح الصفدي، خلال مشاركته فى اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم ألمانى - فرنسى مشترك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الأردن سيبقى ملتزمًا بالعمل متعدد الأطراف وسيبقى يعمل مع المجتمع الدولى نحو "مستقبل يحقق التكامل ويبنى على القدرات المشتركة".

وأشار إلى أن تقوية العمل متعدد الأطراف شرط بناء المستقبل الأفضل الذى يتطلب تعاونا وشراكات فاعلة.