اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 سبتمبر 2020 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب وتحرير 40 طفلا فى حملة عسكرية بالصومال

السبت، 26 سبتمبر 2020 06:28 م
مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب وتحرير 40 طفلا فى حملة عسكرية بالصومال عناصر من حركة الشباب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قائد اللواء الـ143 للجيش الوطني الصومالى، النقيب أحمد حسن سياد، عن مقتل 16 من عناصر مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الصومالية.
 
وأوضح النقيب أحمد سياد في تصريح صحفى، أن اللواء الـ143 لكتيبة 14 أكتوبر في الجيش نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى خلال الساعات الماضية.
 
وأكد قائد اللواء الـ143 للجيش الوطني أنه خلال تنفيذ العملية العسكرية نجحت القوات في تحرير حوالي 40 طفلاً أختطفتهم مليشيات الشباب من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.

حركة الشباب

حملة عسكرية

الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة