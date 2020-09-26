لبنان يسجل 1280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 35228 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 340 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11175 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.