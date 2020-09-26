اليوم السابع
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لبنان يسجل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 26 سبتمبر 2020 02:04 ص
لبنان يسجل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، تسجيل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بهذه الإصابات الجديدة، يرتفع العدد التراكمى للحالات المثبتة إلى 33962.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إنها سجلت أربع حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 333، وبلغ عدد الحالات الحرجة 151 حالة، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة تطورات الفيروس. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 14778

كان مجلس الوزراء اللبنانى قد أعلن، فى جلسة طارئة انعقدت فى 15 مارس الماضى، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالى.

 

 


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