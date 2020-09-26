تعرف على أبرز 5 معلومات عن الشيخ السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 18 أكتوبر المقبل.

ونرصد أبرز المعلومات عن الشيخ السديس

- نشأ الشيخ السديس في البكيرية بمنطقة القصيم، ثم انتقل إلى مدينة الرياض وأتم تعليمه الابتدائي بمدرسة المثنى بن حارثة الابتدائية، ثم درس المرحلة الثانوية في معهد الرياض العلمي ونال منه شهادة عام 1979 بتقدير ممتاز. استطاع السديس حفظ القرآن في سن الثانية عشرة فتخرج يتلو القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم الكوفي في المعهد عام بتقدير ممتاز ومن ثم التحق بكلية الشريعة وتخرج فيها عام 1983 م.

- حصل السديس على درجة الماجستير في أصول الفقه بتقدير ممتاز من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1995 م من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة عن رسالته الموسومة (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: دراسة وتحقيق)، كما حصل مؤخراً على درجة الأستاذية في تخصص أصول الفقه من جامعة أم القرى.

- عمل السديس محاضراً في قسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. عُيّن بعدها أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وأنشأ كرسي بحث باسمه لدراسة أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-

- المشرف العام على مجمع إمام الدعوة العلمي الدعوي التعاوني الخيري بمكة المكرمة، ويعمل مديراً لجامعة المعرفة العالمية (التعليم عن بُعد) وأستاذاً بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

- نال السديس جائزة الشخصية الإسلامية العالمية الممنوحـة له من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1426 هـ.