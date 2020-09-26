وفي سياق متصل، أعلنت الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد قادة (داعش) الإرهابية في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، والذي تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة؛ منها صفوف عصابات القاعدة ضمن ولاية صلاح الدين، واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمواطنين، وبرز دوره في عصابات (داعش) الإرهابية.