رام الله (أ ش أ)

أعلن مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أحمد الديك، أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد، إجلاء الأعداد المتبقية من العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، وأشار الديك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت - إلى أن أكثر العالقين من الفلسطينيين متواجدون في تركيا بمجموع حوالى 350 عالقا فلسطينيا، مؤكدا أن حملة "عودة الأحباب" مستمرة ولا يمكن أن تكتمل إلا بعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة.