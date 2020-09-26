اليوم السابع
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الجيش اليمنى يعلن استمرار استهداف المدنيين من قبل الحوثيين

السبت، 26 سبتمبر 2020 10:51 م
الجيش اليمنى يعلن استمرار استهداف المدنيين من قبل الحوثيين استهداف المدنيين من قبل الحوثيين
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، على خلفية استهداف الميليشيات للأحياء السكنية في مدينتي مأرب وتعز بالصواريخ والمدفعية أثناء الاحتفالات بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.
 
وأضاف مجلي، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية اليوم السبت، أن: "إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ على الأعيان المدنية في مدينتي مأرب، وتعز؛ أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بمنازل المواطنين؛ مؤكدا أن هذه جرائم حرب لن تمر دون عقاب.
 
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.

الجيش اليمنى

الحوثيين

اليمن

اخبار اليمن

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