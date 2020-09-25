مساعدات إيطالية لمتضرري السيول والفيضانات في السودان

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وصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم طائرة مساعدات مقدمة من الحكومة الإيطالية، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان، وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم الدولي، بدر الدين عبدالله نائب مفوض العون الإنساني، والسفير حسن حامد مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السودانية، و المستشار وليد حسن نائب مدير الادارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية، والسفير جايلويجي فاسالو سفير إيطاليا لدى الخرطوم، والسفير روبرت فان دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم.



وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ شكرها لحكومة وشعب إيطاليا على حرصها على تقديم العون للمتضررين، وتأكيدها الوقوف بجانب السودان لاجتياز هذا الظرف الدقيق.



وأشادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بالعلاقات التاريخية والمتطورة بين السودان وإيطاليا، والتعاون الممتد في شتى المجالات، مع تقدير السودان للتنسيق المستمر مع إيطاليا في شتى القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك تبادل الدعم في المحافل الدولية، وجهودها في دعم عملية الانتقال في السودان.