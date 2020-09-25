اليوم السابع
Ads
السبت، 26 سبتمبر 2020 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولا حل عسكريا بسوريا

رئيس الوزراء الكويتى يؤكد على ضرورة الحل السياسى لأزمة اليمن

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 07:26 م
رئيس الوزراء الكويتى يؤكد على ضرورة الحل السياسى لأزمة اليمن رئيس الوزراء الكويتى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن وباء كورونا كشف أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والبيئية لمواجهته، مشدداً على ضرورة تسريع العمل لتوفير لقاح كورونا وتوفيره للجميع.

وأعرب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تأييده دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمى من أجل توحيد الجهود لدحر وباء كورونا.

وتابع: "نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية"، مشيراً إلى أن نؤكد على الحل السياسى للأزمة اليمنية

وأكد أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، مجددا الدعوة للأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار. واستكمل رئيس الوزراء الكويتي: " ندعم السعودية فى جميع إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها"

 


رئيس الوزراء الكويتى

الكويت

الازمه اليمنيه

الازمه السوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسا "الوزراء الكويتى" و"البرلمان العراقى" يبحثان آخر المستجدات

الخميس، 17 سبتمبر 2020 11:41 ص

وزير خارجية السعودية يسلم رئيس الوزراء الكويتى رسالة خادم الحرمين لنائب الأمير

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:41 م

صحيفة كويتية: رئيس الوزراء الكويتى يستعد للاستجواب فى مجلس الأمة

الخميس، 13 أغسطس 2020 03:56 م

رئيس الوزراء الكويتى: تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية لأمير البلاد

الإثنين، 03 أغسطس 2020 07:16 م

رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع مبعوث الرئيس اللبنانى العلاقات الثنائية

الإثنين، 13 يوليه 2020 03:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة