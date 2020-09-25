تراجع جديد في أعداد إصابات بكورونا بالجزائر بتسجيل 175 حالة إصابة

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واصلت أعداد الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا بالجزائر تراجعها حيث أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الجمعة، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ شهور.



وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 50 ألفا و754 مصابا، و1707 حالات وفاة، بعد تم تسجيل 175 حالة إصابة جديدة، في أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أشهر، و4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 35 ألفا و654 حالة.



وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 27 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.