92 مليون دولار فاتورة استيراد "الشاى والسكر " فى شهر يونيو

كتب: مدحت عادل

تكتسب واردات السلع الغذائية أهمية نسبية من بين الواردات المصرية الأخرى، وفى مقدمتها الشاي والسكر، حيث شهدت واردات تلك السلع ارتفاعات متفاوتة خلال شهر يونيو الماضي، وبلغت القيمة الاجمالية لاستيرادهما نحو 92 مليون و642 ألف دولار وفقا لبيانات حكومية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات الاجمالية المصرية من الشاي والتي بلغت 56 مليون و398 ألف دولار، موزعة بين شاي بقيمة 29 مليون و477 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 29 مليون و733 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 256 ألف دولار، بينما كانت واردات الشاي الاسود "مخمر" وشاي مخمر جزئيا 26 مليون و921 ألف دولار، مقابل 26 مليون و66 ألف دولار، زيادة 833 ألف دولار.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن إجمالي واردات السكر خلال نفس الشهر بلغت نحو 36 مليون و244 ألف دولار، موزعة بين واردات السكر الخام وبلغت قيمته 27 مليون 348 في يونيه الماضي، مقابل 15 مليون و180 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 12 مليون و168 ألف دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من السكر المكرر نحو 8 ملايين و896 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 7 ملايين و519 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت مليون و377 ألف دولار.