اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 01:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تتعاقد مع شركتين عملاقتين لتزويدها بلقاح كورونا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:33 ص
كندا تتعاقد مع شركتين عملاقتين لتزويدها بلقاح كورونا لقاح كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت شركتا الأدوية العملاقتان "غلاكسو سميث كلاين" و"سانوفي" على تزويد كندا بما يصل إلى 72 مليون جرعة من لقاح محتمل مضاد لكوفيد - 19، مع تسابق الحكومات على شراء إمدادات من العلاجات غير المثبتة على أمل ضمان الإمدادات من أي لقاح ناجح.
 
وجددت الشركتان الثلاثاء التزامهما بجعل اللقاح ميسور التكلفة ومتاحا عالميا.
 
وفي هذا الصدد، قال روجر كونر، رئيس وحدة اللقاحات في "غلاكسو سميث كلاين"، في بيان، "تتمتع كلتا الشركتين بقدرة كبيرة على البحث والتطوير والتصنيع في جميع أنحاء العالم وتعملان بجد لزيادة الإنتاج. هذا الإعلان من حكومة كندا يدعم جهودنا المستمرة".
 
يأتي الاتفاق مع كندا في أعقاب صفقات سابقة مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
 

 


كندا

لقاح كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة