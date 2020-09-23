كندا تتعاقد مع شركتين عملاقتين لتزويدها بلقاح كورونا

وافقت شركتا الأدوية العملاقتان "غلاكسو سميث كلاين" و"سانوفي" على تزويد كندا بما يصل إلى 72 مليون جرعة من لقاح محتمل مضاد لكوفيد - 19، مع تسابق الحكومات على شراء إمدادات من العلاجات غير المثبتة على أمل ضمان الإمدادات من أي لقاح ناجح.

وجددت الشركتان الثلاثاء التزامهما بجعل اللقاح ميسور التكلفة ومتاحا عالميا.

وفي هذا الصدد، قال روجر كونر، رئيس وحدة اللقاحات في "غلاكسو سميث كلاين"، في بيان، "تتمتع كلتا الشركتين بقدرة كبيرة على البحث والتطوير والتصنيع في جميع أنحاء العالم وتعملان بجد لزيادة الإنتاج. هذا الإعلان من حكومة كندا يدعم جهودنا المستمرة".

يأتي الاتفاق مع كندا في أعقاب صفقات سابقة مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.