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خطوات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب 2020

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:00 ص
خطوات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب 2020 آليات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب
كتب أسامة عبد الحميد

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أكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها فى أكتوبر المقبل، بالنسبة للمواطنين بالخارج سواء الراغبين فى الترشح أو الناخبين، وذلك بعد فتح باب الترشح يوم الخميس الماضى الموافق 17 سبتمبر، ولمدة 10 أيام.


"اليوم السابع" يوضح خلال السطور التالية خطوات تصويت المصريين فى الخارج:



1-إتاحة استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب


2- يجب على الناخب التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg للمشاركة بالانتخابات البرلمانية


3- يستطيع الناخب برقم التسجيل الخاص به على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الحصول على بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم


4- سيقوم الناخب بطباعة بطاقات الاقتراع ثم اختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم


5- ثم يضع الناخب بطاقتى الاقتراع "الفردى والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج


6- ثم يضع مظروفا أخر به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصياً، ويدون على المظروف من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.
 

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