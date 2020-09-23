خالد عكاشة: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة أكد ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين

كتب محمد شرقاوى

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أهم ما جاء فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيده على ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين .

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس أكد على ضرورة الاهتمام بحل القضايا ذات الأهمية للإقاليم والعالم وربطها بملف التنمية الشاملة، موضحا أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة فى ملف التنمية المستدامة من أجل توفير حياة كريمة تليق بطموحات الشعب المصرى.

وتابع أن ما الرئيس أكد أنه يجب أن يتم تعزيز مفهوم الأمن القومى وضرورة إرساء الأمن والسلم القومى للشعوب وهو ما أكد على أهميتها.