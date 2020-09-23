اليوم السابع
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خالد عكاشة: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة أكد ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:08 ص
خالد عكاشة: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة أكد ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين خالد عكاشة
كتب محمد شرقاوى

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أهم ما جاء فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيده على ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين .

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس أكد على ضرورة الاهتمام بحل القضايا ذات الأهمية للإقاليم والعالم وربطها بملف التنمية الشاملة، موضحا أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة فى ملف التنمية المستدامة من أجل توفير حياة كريمة تليق بطموحات الشعب المصرى.

وتابع أن ما الرئيس أكد أنه يجب أن يتم تعزيز مفهوم الأمن القومى وضرورة إرساء الأمن والسلم القومى للشعوب وهو ما أكد على أهميتها.


خالد عكاشة

الرئيس السيسى

الامم المتحدة

التنمية الشاملة

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