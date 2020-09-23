تعرف على عدد السيارات الخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعى .. انفوجراف

كتب: مدحت عادل

تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، وذلك من أجل استغلال الوفرة من الغاز الطبيعي في مصر، وتعظيم القيمة المضافة وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ على البيئة.

وترصد أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقام تراخيص السيارات الخاصة وتصنيفها طبقا لنوع الوقود المستخدم، علما بأن إجمالي عدد السيارات الخاصة بلغ نحو 5 ملايين و238 ألف و260 سيارة، وكان تصنيفهم كالأتى:

3 ملايين و909 ألف و875 سيارة تعمل بالبنزين

665 ألف و27 سيارة تعمل بالسولار

663 ألف و358 سيارة تعمل بالغاز



عدد السيارات الخاصة طبقا لنوع الوقود

وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019، مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2018، بنسبة زيادة بلغت 6.5%، وجاءت السيارات الخاصة في المرتبة الأولى بعدد 5.2 مليون سيارة بنسبة 45.6%، ثم الموتوسيكلات في المرتبة الثانية بعدد 3.7 مليون موتوسيكل بنسبة 32.1%، يليها النقل في المرتبة الثالثة بعدد 1.5 مليون مركبة بنسبة 12.7% ثم الملحقة في المرتبة الأخيرة بعدد 1.2 ألف مركبة بنسبة 0.01% من إجمالي المركبات في 31/12/2019.