اليوم السابع
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الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:00 ص
الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم لحوم صكوك الأضاحى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السابع على التوالى .

وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 745 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وشددت الوزارة على غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.


الأوقاف

صكوك الاضاحى

صكوك اضاحى الأوقاف

لحوم صكوك الاضاحى

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