9 حالات تتطلب غسل الأيدى حتى تحمى صحتك من الأمراض بعيدا عن كورونا

كتبت نهير عبد النبى

"عشان تحمى نفسك من كورونا لازم تغسل إيدك بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية"، هي النصيحة التي نسمعها دائما منذ بداية فيروس كورونا، ولكن لغسل اليدين أهمية كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا وهناك أوقات لا بد من غسل اليدين فيها، وحسب ما ذكره موقع unicef يجب أن تغسل يديك في الأوقات التالية:

1:بعد السعال أو العطس.

2:بعد زيارة الأماكن العامة ، بما في ذلك المواصلات العامة والأسواق ودور العبادة.

3:بعد لمس الأسطح خارج المنزل بما في ذلك المال.

4:قبل وأثناء وبعد رعاية شخص مريض.

5:بعد تغيير حفاضات الأطفال أو مساعدة الأطفال على استخدام المرحاض.

6:بعد استخدام المرحاض.

7:قبل وبعد الأكل.

8:بعد التعامل مع القمامة.

9:بعد لمس الحيوانات.

هل أحتاج إلى استخدام الماء الدافئ لغسل يدي؟



لا ، يمكنك استخدام أي درجة حرارة من الماء لغسل يديك، الماء البارد والماء الدافئ لهما نفس الفعالية في قتل الجراثيم والفيروسات طالما أنك تستخدم الصابون، كما تنتشر الجراثيم من الجلد المبلل بسهولة أكبر من الجلد الجاف ، لذا فإن تجفيف يديك تمامًا يعد خطوة مهمة. وتعد المناشف الورقية أو القماش النظيف أكثر الطرق فعالية لإزالة الجراثيم دون انتشارها على الأسطح الأخرى.

وبشكل عام ، يعتبر كل من غسل اليدين بالماء والصابون ومعقم اليدين ، فعالين للغاية في قتل معظم الجراثيم ومسببات الأمراض، غالبًا ما يكون معقم اليدين أكثر ملاءمة عندما تكون خارج المنزل ، ولكن قد يكون مكلفًا أو يصعب العثور عليه في سياقات الطوارئ، كما أن معقم اليدين المحتوي على الكحول يقتل فيروس كورونا ، لكنه لا يقتل جميع أنواع البكتيريا والفيروسات.