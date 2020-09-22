6 شروط واجبة لترشح المصرى بالخارج فى انتخابات مجلس النواب 2020.. تعرف عليها

كتب أسامة عبد الحميد

بدأت وزارة الهجرة، حملة تعريفية موجهة للجاليات المصرية بالخارج، حول إجراءات انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها فى أكتوبر المقبل، بالنسبة للمواطنين بالخارج سواء الراغبين في الترشح أو الناخبين، وذلك بعد فتح باب الترشح يوم الخميس الماضى الموافق 17 سبتمبر، ولمدة 10 أيام.

أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويجوز ان يكون مزدوج الجنسية ألا يقل سنه يوم فتح الترشح عن 35 سنة ميلادية.أن تكون إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية ، أو من أقام بالخارجد مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح الترشح.أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.











