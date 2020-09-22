534 مليون جنيه لتنفيذ 6 مشروعات خدمية فى مراكز ومدن محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أوضح المحافظ ، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلي أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و 106 مليون جنية منهم 6 مشروعات خدمية بمراكز ومدن ( القرين - منشأة أبو عمر - صان الحجر ) بقطاعات( مياه الشرب والصرف الصحي - الأبنية التعليمية - الطرق - الكهرباء ) بتكلفة بلغت 534 مليون و 500 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية ، أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي يشمل محطتي معالجة ورفع بطاقة 10/15 ألف م3 / اليوم بمدينة منشأة أبو عمر وبتكلفة مالية بلغت 150 مليون جنية، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي صان الحجر لتعمل بطاقة 10 الآف م3 / اليوم وبتكلفة مالية بلغت 365 مليون جنية، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا علي البيئة والصحة العامة لأهالي القرية، ولتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس والقضاء علي نظام الفترتين أوضح محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية بمدينتي القرين ومنشأة أبوعمر بتكلفة مالية بلغت 11 مليون و 800 ألف جنية شملت مشروع انشاء جديد لمدرسة حسن إبراهيم العمدة للتعليم الأساسي بمدينة القرين لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 900 ألف جنية ، ومشروع إنشاء إدارة منشأة أبو عمر التعليمية بتكلفة 4 مليون و 900 ألف جنية.

وقال محافظ الشرقية ، إنه جاري تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق أولاد صقر / صان الحجر بطول 2 كم وبتكلفة 7 مليون و 690 ألف جنية ، بالإضافة إلي إنشاء محطة محولات صان الحجر المتنقله والتي تعمل بجهد 220/66/11 ك.ف بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوي الخدمة والعمل علي استقرار التيار الكهربي ، مشيرا الى أنه تم الإنتهاء من مشروع توسعة 22 فصل دراسي بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة القرين بتكلفة 11 مليون و 800 ألف جنية.