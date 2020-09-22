3 سنوات سجنا و50 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " ح.م.ع" عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش ، بدائرة قسم جرجا. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير فرج بأمانة سر رمضان صبحى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش ، وعقب تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة ، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.