15 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس النواب تقدموا بأوراقهم فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تقدم، اليوم الثلاثاء، مرشحان محتملان بأوراقهما للجنة انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، ليرتفع اجمالى عدد المتقدمين لـ15 مرشحا محتملا تقدموا بأوراقهم لللجنة برئاسة المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية ورئيس اللجنة.

وفى اليوم الأول تقدم 11 مرشحا، وفى اليوم الثانى مرشح واحد، فيما لم يتقدم أحد فى اليوم الثالث، وتقدم فى اليوم الرابع مرشح واحد للمنافسة على مقاعد الفردى.

وشددت محكمة شمال سيناء الابتدائية، إجراءات الوقاية الاحترازية، بإجراء كشف حرارى على أبواب المحكمة وبداية عمل كل يوم بأعمال رش وتعقيم، حيث يقوم فريق مجهز من موظفى المحكمة قبل بدء العمل فى استقبال طلبات المرشحين المحتملين واستخراج أوراقهم المطلوبة.

وقام الفريق المخصص بأعمال الرش والتعقيم، بتطهير مدخل المحكمة ومقر انعقاد اللجنة العليا للانتخابات، التى تتلقى طلبات المرشحين من كل أنحاء المحافظة، والمكاتب التى يتردد عليها المتقدمين لاستخراج الأوراق والمكاتب الإدارية ومكتب رئيس المحكمة.