اليوم السابع
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يروى تاريخ العواصم المصرية.. 9 معلومات عن متحف العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:00 ص
يروى تاريخ العواصم المصرية.. 9 معلومات عن متحف العاصمة الإدارية متحف العاصمة الإدارية
كتبت آمال رسلان

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تعمل وزارة السياحة والاثار على وضع اللمسات النهائية لمتحف العاصمة الادارية، وذلك في ضوء خطة الافتتاحات الأثرية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.
 
ويتابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مستجدات سير الأعمال بالمتحف بشكل متواصل تمهيدا لافتتاحه قريبا. 
وقد وجه وزير السياحة والآثار بضرورة الإسراع في انهاء كافة الاعمال المقررة بأعلى كفاءة، ووعد بزيارات مكثفة خلال الفترة القليلة القادمة لمتابعة الانتهاء من جميع الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.
 
وإليك اهم القطع الاثرية ومقتنيات المتحف:
 
 
1 - متحف العاصمة الادارية الجديدة يروى تاريخ العواصم المصرية.
 
 2 - يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم، منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، العاصمة الإدارية.
 
 3 - يُعرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، ادوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.
 
3 - أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الاخر عند المصرى القديم يتكون هذا الجزء من مقبرة توتو.
 
4 - بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الاوانى الكانوبية.
 
5 - مجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.
 
6 - إضافة المزيد من القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية لإثراء سيناريو العرض المتحفي.
 
 
7 - سيتم وضع خريطة للمواقع الاثرية في مصر عليها ايضا مواقع العواصم المصرية المختلفة عبر العصور.
 
8 - كذلك وضع لوحات مصورة لجميع المحافظات المصرية الحالية. 
 
9 - تطوير منطقة العرض الخارجي للمتحف لتشمل عرض بعض القطع الاثرية وعمل تصميم لاند سكيب لمناطق خضراء يتم زراعتها بنبات البردي وزهرة اللوتس.
 
 
 

متحف العاصمة الادارية

العاصمة الادارية

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