يا خروجة ما تمت.. راحوا الملاهى وقعوا من "الصاروخ".. فيديو

مطروح – حسن مشالى

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على حالة مصابى حادث سقوط لعبة الصاروخ بإحدى الملاهى بمدينة مرسى مطروح، وقدم مبالغ مالية لهم، وذلك خلال زيارته لهم صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى مطروح العام، والبالغ عددهم 10 مصابين.

وشهدت ملاهى بمطروح سقوط لعبة الصاروخ بعدد من الأهالى، الحادث وقع نتيجة قطع سير لعبة الصاروخ داخل ملاهى بالمحافظة، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

من جانبه، أكد محافظ مطروح تماثل 8 حالات للشفاء بعد إصابتهم بكدمات خفيفة، وجارى تحويل حالة لمستشفى العلمين، وأخرى لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وأيضًا جارى تقديم العناية الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة ونقل المصابين بالإسعاف دون تحملهم أى مصاريف للانتقال.

وكلف المحافظ بتقديم كافة أوجه العناية الطبية للمصابين، وعدم الخروج إلا بعد الاطمئنان النهائى عليهم، وقرر محافظ مطروح إغلاق الملهى ومراجعة السلامة الفنية والأمان لجميع المعدات والأجهزة بجميع الملاهى بالمحافظة، وتم تحويل شخصين مسئولين عن الملاهى للتحقيق وإحالتهم للنيابة العامة، وكلف المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين.