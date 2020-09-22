وصول أولى الرحلات الفرنسية لمطار الغردقة الدولى أول أكتوبر

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشف مصدر بمطار الغردقة الدولى أن من المقرر أن تصل أول أسبوع من شهر أكتوبر المقبل، وصول أولى رحلات السياحة الفرنسية لمطار الغردقة الدولى، حيث من المتوقع وصول 3 رحلات أسبوعية فرنسية الغردقة .

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أولى الرحلات الفرنسية ستصل يوم 3 أكتوبر ومتوقع وصول قرابة 100 سائح على أول تلك الرحلة، التى تعد من أولى الرحلات الأوربية الكبرى التى توفد رحلاتها للغردقة بعد انخفاض معدلات كورونا فى مصر.

فيما كشف المصدر أن هناك توقعات بوصول الرحلات الألمانية خلال أكتوبر المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد مواعيد وصولها حتى الآن، مضيفا أن هناك توقعات بوصول الرحلات قريبا .

كانت شهدت فنادق الغردقة إشغال سياحى داخلى ملحوظ خلال الفترة الماضية حيث وصلت نسبة الأشغال لقرابة 60 %، وأن ذلك داخل الفنادق التى حصلت على شهادات الصحة والسلامة بمدينة الغردقة .