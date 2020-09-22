وزير الاتصالات يؤكد توفير مبادرة مستقبلنا رقمى 300 مليون جنيه لتدريب الشباب مجانا

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك أكثر من 5 آلاف شاب تخرجوا من مبادرة مستقبلنا رقمي حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك حوالي 34 ألف شاب يتدربون في المبادرة، كما أن المبادرة توفر 300 مليون جنيه تتحملها الدولة بشكل كامل.



وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم محمد شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الدولة تتحمل تكاليف مبادرة بالكامل وتوفر دورات للمشاركين بشكل مجاني، قائلا: "أي شاب يستطيع الحصول على أي "كورسات" بأي وقت وعدد الساعات التي يطلبها".

وتابع وزير الاتصالات، أن الدولة تهدف دائما إلى تدريب الشباب على كل مستجدات سوق العمل، وأي تخصص يوفر شهادة إتمام تلك التخصص والمحور الثاني في التدريب أن يدرب الشباب على مهارات سوق العمل الحر والقدرة على مواكبة تطور التكنولوجيا.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن أي تخصص يتيح للمشاركين العديد من المميزات لتأهيلهم لسوق العمل.

كان قد شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مبادرة "مستقبلنا رقمي" التابعة لوزارة الاتصالات، وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تخرج 5100 شاب وفتاة حتى الآن، منوها بالتحاق 34 ألف طالب فى المبادرة.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن العام المالى الحالي يستهدف تدريب 115 ألف متدرب بتكلفة 400 مليون جنيه، بهدف إتاحة عدد ضخم من الدورات لعدد كبير من الشباب يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل في وقت قياسي نسبيًا.