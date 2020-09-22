اليوم السابع
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هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الأرز الأبيض

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:58 م
هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الأرز الأبيض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم (1) لسنة 2021/2020  بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة الذين التزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلى طبيعى تام الضرب إنتاج 2020 رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتى توريد كل فترة توريد 4 شهور اعتبارا من 1 يناير 2021.

و تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق 2020/10/11
ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية  مقابل 500 جنيه مصرى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أن مخزون القمح يكفى لمدة 6 أشهر، حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجي  للأقماح أولا بأول لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار فى تأمين مخزون كافة السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح  سواء من خلال الحصول على القمح المحلى من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.   


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