نيابة السادات بالمنوفية تقرر إيداع الأطفال المتهمين بحرق طفل بدار رعاية

المنوفية - محمد فتحى

قررت اليوم نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام إيداع الأطفال الثلاثة المتهمين بحرق الطفل محمد أحمد عبد العظيم بدار رعاية أطفال، وذلك لحين صدورجديد بخصوصهم فى تلك الواقعة.

وتعود تقاصيل الواقعة كما رواها أحمد عبد العظيم والد الطفل"، إلى عدة أيام حيث قال: "وجد ابنى في وقت الظهيرة زجاجة بها بنزين بجوار المنزل وأتى بها إلى فخرجت للأطفال وقولت لهم عيب متعملوش كدة تاني".

وأضاف: "على العصر قولت لابنتي فاطمة الكبرى اخرجى شوفى أخوكى فخرجت وسمعت صراخها فوجدت أخيها يثتغيث ويجري بعد أن ألقى عليه الأطفال البنزين وأشعلوا في جسده النيران".

وأشار الأب: "على الفور قمت أنا وأحد الجيران باستدعاء سيارة إسعاف وتوجهنا إلى مستشفى السادات والتى قررت تحويله إلى قسم الحروق بمستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعند الحضور تعامل معنا الأطباء والتمريض بكل سرعة وتم دخول نجلى غرفة العمليات لمحاولة إنقاذه"، مشيرا إلى أننى لم أتخيل أو توقع ما فعله تلك الأطفال بنجله بدون أى ذنب، مضيفا أنه قام بتحرير محضر ضد الأطفال الثلاثة المتهمين بحرق ابنه بدائرة مركز شرطة السادات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول محمد أحمد عبدالعظيم 9 سنوات إلى مستشفى السادات مصابا بحروق ،على الفور تم نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم لعمل اللازم، وتبين أن الواقعة بسبب قيام الأطفال باللهو واللعب ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.