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ندب وتجديد ندب محامين عموم أول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) بإدارة النيابات

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:57 م
ندب وتجديد ندب محامين عموم أول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) بإدارة النيابات المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض
كتب علاء رضوان

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وافق مجلس القضاء الأعلي، برئاسة عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من المستشار حمادة الصاوى النائب العام بشأن طلب ندب وتجديد ندب.

السيد المحامى العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر لعام ۲۰۲۰.

التى جاء بها أنه بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائى ۲۰۲۱/۲۰۲۰ فإن حاجة العمل تجدید ندب وندب كل من المحامى العام الأول ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) المبينة أسماؤهم فيما بعد للعمل بإدارة النيابات لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر العام ۲۰۲۰ وهم:

أولا :. تجدید ندب :.

عمرو محمد شريف يونس شوقى على حسانين رئيس من الفئة (أ)

 محمد سعید انور بدوی رئيس من الفئة (أ)

ا کریم أحمد محمود رئيس من الفئة (أ)

 محمد محمود منصور محمد جمال الدين أحمد

رئیس من الفئة (أ)

 محمد أحمد عزت امام شافعى أبو يمامه

رئيس من الفئة (أ)

 هيثم محمود محمد أبو ضيف رئيس من الفئة (أ)

 

ثانيا : ندب :.

 

 أحمد فاروق احمد أحمد مکی المحامى العام الأول

 

 رامی کمال مصطفی کمال ورئيس من الفئة (أ)

 

أحمد خالد لطفی برکات رئيس من الفئة (أ)

 

 جمال عباس محمد طاهر الجبلاوي، رئيس من الفئة (أ)

 

 أحمد محمد محمود يوسف، رئيس من الفئة (أ)

 

تامر محمد محمد عاشور رئيس من الفئة (أ)

 

أيمن سمير حسين إبراهيم عمر رئيس من الفئة (أ)

 


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