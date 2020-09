نائبة جو بايدن تدعو لاختيار قاض للمحكمة العليا خلفا لـ جينسبيرج بعد انتخابات الرئاسة

دعت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى ضرورة أن يتم اختيار قاضيا للمحكمة العليا الأمريكية خلفا للراحلة روث بادر جينسبيرج، بعد إجراء الانتخابات الأمريكية لعام 2020. وغردت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "تتخذ المحكمة العليا قرارات بشأن القضايا التي تؤثر على ملايين الأمريكيين، بما في ذلك الرعاية الصحية والاقتصاد وكفاحنا من أجل العدالة العرقية وتغير المناخ وغير ذلك".

The Supreme Court makes decisions on issues that affect millions of Americans—including health care, the economy, our fight for racial justice, climate change, and more.



The voters must choose a president, and that president should nominate Justice Ginsburg’s successor.