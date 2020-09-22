نائبة جو بايدن تدعو لاختيار قاض للمحكمة العليا خلفا لـ جينسبيرج بعد انتخابات الرئاسة

كتب محمد سعودي

دعت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى ضرورة أن يتم اختيار قاضيا للمحكمة العليا الأمريكية خلفا للراحلة روث بادر جينسبيرج، بعد إجراء الانتخابات الأمريكية لعام 2020. وغردت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "تتخذ المحكمة العليا قرارات بشأن القضايا التي تؤثر على ملايين الأمريكيين، بما في ذلك الرعاية الصحية والاقتصاد وكفاحنا من أجل العدالة العرقية وتغير المناخ وغير ذلك".

The Supreme Court makes decisions on issues that affect millions of Americans—including health care, the economy, our fight for racial justice, climate change, and more.



The voters must choose a president, and that president should nominate Justice Ginsburg’s successor.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 21, 2020

المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي أضافت: "يجب أن يختار الناخبون رئيسًا ، وعلى ذلك الرئيس أن يرشح خلفًا للقاضي جينسبيرج".

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا الأمريكية وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاما بسبب مضاعفات إثر إصابتها بسرطان البنكرياس، حيث تعرف جينسبيرج تعرف بدفاعها القوي عن حقوق المرأة، وقد شغلت مقعدها في المحكمة العليا في أغسطس لعام 1993.

وتعطى وفاة جينسبيرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة لتوسيع الأغلبية المحافظة بتعيينٍ قاض ثالث، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ، فقد يغير رحيل القاضية التوازن الأيديولوجي للمحكمة بشكل كبير، والتي تضم حاليا أغلبية محافظة، من خلال نقلها نحو اليمين بشكل أكبر.